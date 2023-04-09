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Published Сегодня, 09:34

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В Новосибирске ребенок провалился в яму с ледяной водой у школы № 207

9 апреля 2023, 09:34
Фото: «Прецедент»
Мальчик провалился в глубокую лужу
Школьник провалился в яму с ледяной водой в Калининском районе Новосибирска.

Инцидент произошел на территории школы № 207 в Новосибирске в микрорайоне Родники.

Как рассказала «Прецеденту» очевидица происшествия, жительница дома напротив которого все произошло, она смотрела в окно и заметила, как мальчик провалился в большую яму с водой. Ребенок увяз в ледяной воде по пояс. На помощь школьнику пришли дети, стоявшие рядом.

Выяснилось, что эта лужа появляется у школы каждый год. В текущем году она превратилась в небольшое озеро из-за талых вод. При этом учебное заведение не устраняет лужу и не предупреждает пешеходов. Получить комментарий у директора пока не удалось.

Напомним, что ранее неизвестный мужчина напал на ребенка с ножом. СК выясняет причины инцидента. 

Названы шокирующие подробности нападения на мальчика с ножом у школы в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Общество#Город#Новосибирск
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