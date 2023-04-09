В Новосибирске ребенок провалился в яму с ледяной водой у школы № 207

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Инцидент произошел на территории школы № 207 в Новосибирске в микрорайоне Родники.
Как рассказала «Прецеденту» очевидица происшествия, жительница дома напротив которого все произошло, она смотрела в окно и заметила, как мальчик провалился в большую яму с водой. Ребенок увяз в ледяной воде по пояс. На помощь школьнику пришли дети, стоявшие рядом.
Выяснилось, что эта лужа появляется у школы каждый год. В текущем году она превратилась в небольшое озеро из-за талых вод. При этом учебное заведение не устраняет лужу и не предупреждает пешеходов. Получить комментарий у директора пока не удалось.
Напомним, что ранее неизвестный мужчина напал на ребенка с ножом. СК выясняет причины инцидента.