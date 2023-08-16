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Ребенок упал в яму

11-летний мальчик в Новосибирске провалился в яму на детской площадке и сломал ногу

16 августа 2023, 01:16
Фото: 1MI
Ребенок упал в яму

В Новосибирске 11-летний мальчик сломал ногу, упав в яму на на детской площадке

В Новосибирске 11-летний мальчик сломал ногу, упав в яму на детской площадке, об этом стало известно в ВК-группе АСТ-54.

В Новосибирске 11-летний мальчик получил травму при падении в яму на улице Гоголя. Об этом сообщила мама пострадавшего в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 15 августа в Дзержинском районе. Маленький школьник играл на детской площадке, когда неожиданно провалился в яму. В результате он сломал правую ногу и его нога оказалась почти полностью загипсована врачами.

Мать ребенка призывает всех быть внимательными и предостерегать детей. Она отметила, что хотя они обозначили эту опасную зону, все же не исключено, что кто-то еще может попасть туда. Поэтому она уже написала заявление в полицию.

Пока официальных комментариев от Управления МВД по региону по этому случаю не поступало.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Дети#Травма#Яма
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