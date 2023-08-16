11-летний мальчик в Новосибирске провалился в яму на детской площадке и сломал ногу

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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Updated Сегодня, 01:18
В Новосибирске 11-летний мальчик получил травму при падении в яму на улице Гоголя. Об этом сообщила мама пострадавшего в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 15 августа в Дзержинском районе. Маленький школьник играл на детской площадке, когда неожиданно провалился в яму. В результате он сломал правую ногу и его нога оказалась почти полностью загипсована врачами.
Мать ребенка призывает всех быть внимательными и предостерегать детей. Она отметила, что хотя они обозначили эту опасную зону, все же не исключено, что кто-то еще может попасть туда. Поэтому она уже написала заявление в полицию.
Пока официальных комментариев от Управления МВД по региону по этому случаю не поступало.