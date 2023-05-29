Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Инцидент произошел вечером 28 мая в Дзержинском районе Новосибирска.
В доме на улице Королева пятилетний ребенок надел на голову пластиковую подставку для детского горшка. Выбраться малыш не смог, пришлось вызвать спасателей.
С помощью бокореза спасатели аккуратно перекусили пластик и сняли подставку с головы ребенка, после чего передали его матери. Медицинская помощь мальчику 2018 г.р. не потребовалась.