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Пятилетний ребенок из Новосибирска застрял головой в горшке

29 мая 2023, 04:20
Фото: ВК/МАСС
Ребенку помогли

В Новосибирске пятилетний ребенок надел подставку для горшка на голову и застрял

В Новосибирске спасатели помогли маленькому ребенку, застрявшему в горшке, о чем рассказали в ВК-группе «МАСС».

Инцидент произошел вечером 28 мая в Дзержинском районе Новосибирска.

В доме на улице Королева пятилетний ребенок надел на голову пластиковую подставку для детского горшка. Выбраться малыш не смог, пришлось вызвать спасателей.

С помощью бокореза спасатели аккуратно перекусили пластик и сняли подставку с головы ребенка, после чего передали его матери. Медицинская помощь мальчику 2018 г.р. не потребовалась.

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#Эмилия Губарева#Дети#МАСС#Спасатели#Общество#Новосибирск
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