Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Решение о проверке лагеря «Зеленая республика», который расположен в сторону Мочище по адресу Лесное шоссе, 2 было принято после того, как в лагере досрочно завершили смену из-за большого количества заболевших детей. Одного ребенка забрали со смены на скорой помощи. На данный момент зафиксирован очаг вирусной инфекции — заболели девять детей и двое взрослых, работающих вожатыми.
Одной из возможных причины называют проблемы с коммуникациями и водой. Роспотребнадзор сообщает:
«Проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобраны для исследования пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды».
Родители детей проинформированы, что в связи с тем, что отдых ребенка был прерван досрочно, родители вправе требовать компенсации морального вреда за то, что недополучили услуги, а также возмещение убытков.
В Управлении также информируют, что по закону о защите прав потребителей в связи с прерыванием отдыха ребенка его родители вправе предъявить исполнителю требования о возмещении убытков и компенсации морального вреда за недополученные услуги.
Стало известно, из какого лагеря под Новосибирском сбежали две девочки.