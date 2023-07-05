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Эпидемиологи проверяют детский лагерь отдыха, ребенок в больнице — сообщаем название

5 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Детский лагерь под Новосибирском проверяют на начало эпидемии
Ребенка из лагеря под Новосибирском увезли на скорой помощи, смену прекратили досрочно. Лагерь на начало эпидемии проверяет Роспотребнадзор — в каком лагере случилась вспышка заболевания.

Решение о проверке лагеря «Зеленая республика», который расположен в сторону Мочище по адресу Лесное шоссе, 2 было принято после того, как в лагере досрочно завершили смену из-за большого количества заболевших детей. Одного ребенка забрали со смены на скорой помощи. На данный момент зафиксирован очаг вирусной инфекции — заболели девять детей и двое взрослых, работающих вожатыми.

Одной из возможных причины называют проблемы с коммуникациями и водой. Роспотребнадзор сообщает:

«Проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобраны для исследования пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды».

Родители детей проинформированы, что в связи с тем, что отдых ребенка был прерван досрочно, родители вправе требовать компенсации морального вреда за то, что недополучили услуги, а также возмещение убытков.

В Управлении также информируют, что по закону о защите прав потребителей в связи с прерыванием отдыха ребенка его родители вправе предъявить исполнителю требования о возмещении убытков и компенсации морального вреда за недополученные услуги.

Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек
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Стало известно, из какого лагеря под Новосибирском сбежали две девочки.

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#Дети#Эпидемия#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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