Родители детей проинформированы, что в связи с тем, что отдых ребенка был прерван досрочно, родители вправе требовать компенсации морального вреда за то, что недополучили услуги, а также возмещение убытков.



В Управлении также информируют, что по закону о защите прав потребителей в связи с прерыванием отдыха ребенка его родители вправе предъявить исполнителю требования о возмещении убытков и компенсации морального вреда за недополученные услуги.