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Самокат - не самое безопасное транспортное средство

Ребенок на самокате провалился в яму в Новосибирске

6 сентября 2023, 02:43
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Самокат - не самое безопасное транспортное средство
Асфальт провалился во дворе одного из домов в Заельцовском районе Новосибирска. В яму угодил колесом самоката 12-летний мальчик. Ребенок травмирован. Виновно ТСЖ «На Донского», сообщает районная прокуратура.

Прокурора Заельцовского района обратился в суд с иском к ТСЖ «На Донского» о взыскании морального вреда за страдания, причиненные 12-летнем мальчику.

Ребенок катался на самокате на придомовой территории. И попал колесом в яму. Мальчик получил травмы.

Проверка прокуратуры установила, что беда произошла из-за обрушения асфальтового покрытия на участке, за содержание которого отвечает ТСЖ «На Донского». Прокуратурой внесено представление в связи с бездействием ТСЖ по ремонту асфальтового покрытия двора, оно восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Транспорт#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Дети#Самокаты#Яма#Асфальт
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