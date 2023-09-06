Ребенок на самокате провалился в яму в Новосибирске

Проверка прокуратуры установила, что беда произошла из-за обрушения асфальтового покрытия на участке, за содержание которого отвечает ТСЖ «На Донского». Прокуратурой внесено представление в связи с бездействием ТСЖ по ремонту асфальтового покрытия двора, оно восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.