Ребенок на самокате провалился в яму в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:43
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Прокурора Заельцовского района обратился в суд с иском к ТСЖ «На Донского» о взыскании морального вреда за страдания, причиненные 12-летнем мальчику.
Ребенок катался на самокате на придомовой территории. И попал колесом в яму. Мальчик получил травмы.
Проверка прокуратуры установила, что беда произошла из-за обрушения асфальтового покрытия на участке, за содержание которого отвечает ТСЖ «На Донского». Прокуратурой внесено представление в связи с бездействием ТСЖ по ремонту асфальтового покрытия двора, оно восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.