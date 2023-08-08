Женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего ребенка на самокате в Новосибирске

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В вечернее время 7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, где женщина за рулём «Мерседеса» сбила 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД в Новосибирске.
По предварительной информации, 33-летняя водительница двигалась по улице 25 лет Октября в направлении улицы Авиастроителей.
«Находясь напротив дома №7 на улице 25 лет Октября, она столкнулась с ребёнком, который пересекал дорогу на самокате вне пешеходного перехода», — сообщили представители ведомства.
Ребёнка доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.