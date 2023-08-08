Женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего ребенка на самокате в Новосибирске

В вечернее время 7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, где женщина за рулём «Мерседеса» сбила 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД в Новосибирске.