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Женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего ребенка на самокате в Новосибирске

8 августа 2023, 01:12
Фото: ГИБДД Новосибирска
Ребенок пострадал

В Новосибирске женщина за рулем «Мерседеса» сбила 8-летнего ребенка на самокате

В Новосибирске женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего мальчика на самокате в Дзержинском районе.

В вечернее время 7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, где женщина за рулём «Мерседеса» сбила 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД в Новосибирске.

По предварительной информации, 33-летняя водительница двигалась по улице 25 лет Октября в направлении улицы Авиастроителей.

«Находясь напротив дома №7 на улице 25 лет Октября, она столкнулась с ребёнком, который пересекал дорогу на самокате вне пешеходного перехода», — сообщили представители ведомства.

Ребёнка доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Дети#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Самокаты
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