В Новосибирске 84-летний дедушка пострадал в ДТП — его сбил автомобиль на пешеходе

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:21
По предварительным данным, 7 августа в 09:50 произошло ДТП на улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска.
Водитель мужчина 1967 года рождения управлял автомобилем «Ниссан Х-Трайл» и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавший мужчина 1939 года рождения был доставлен в лечебное учреждение с различными травмами. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.