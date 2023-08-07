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В Новосибирске 84-летний дедушка пострадал в ДТП — его сбил автомобиль на пешеходе

7 августа 2023, 08:17
Фото: ГИБДД
Пострадал пенсионер

В Новосибирске автомобилист сбил 84-летнего пенсионера на пешеходе улицы Фадеева

84-летний пешеход пострадал в Новосибирске. Его сбил легковой автомобиль. Дедушка с травмами доставлен в больницу, сообщают в ГИБДД.

По предварительным данным, 7 августа в 09:50 произошло ДТП на улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска.

Водитель мужчина 1967 года рождения управлял автомобилем «Ниссан Х-Трайл» и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавший мужчина 1939 года рождения был доставлен в лечебное учреждение с различными травмами. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

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