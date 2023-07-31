23-летний водитель Lexus погиб в страшном ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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В Новосибирской области произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель Lexus. Инцидент произошел в субботу, 29 июля, в Болотнинском районе.
По информации Госавтоинспекции, автомобиль Lexus RX-350 под управлением парня 2000 года рождения, столкнулся с грузовым Renault на автодороге, и в результате этого столкновения водитель Lexus скончался.
Его пассажир, парень 2004 года рождения, получил травмы. Подробности происшествия выясняются. Известно, что они ехали по дороге из Кемерова.