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23-летний водитель Lexus погиб в страшном ДТП с грузовиком в Новосибирской области

31 июля 2023, 04:37
Фото: 1MI
Молодой человек не справился с управлением

В Новосибирской области 23-летний водитель Lexus погиб в ДТП с грузовиком

Молодой водитель Lexus RX-350 погиб в ДТП в Новосибирской области после столкновения с грузовым автомобилем Renault, сообщают в ГИБДД региона.

В Новосибирской области произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель Lexus. Инцидент произошел в субботу, 29 июля, в Болотнинском районе.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль Lexus RX-350 под управлением парня 2000 года рождения, столкнулся с грузовым Renault на автодороге, и в результате этого столкновения водитель Lexus скончался.

Его пассажир, парень 2004 года рождения, получил травмы. Подробности происшествия выясняются. Известно, что они ехали по дороге из Кемерова.

Фото: ГИБДД
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#Эмилия Губарева#ДТП#18+#Погиб#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирская область
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