В результате аварии пострадал водитель иномарки, а также водитель автомобиля «Москвич» и двое его детей — мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Девочка ехала на переднем сидении, и от удара ее выкинуло на дорогу. Ее старший брат оказался зажат на заднем сидении, его удалось достать без привлечение сотрудников МЧС. Все пострадавшие доставлены в больницу.