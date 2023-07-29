Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Страшные фотографии с разлетевшимся на две части автомобилем разместили в группе ВК «АСТ-54». Водитель автомобиля «Москвич» не справившись с управлением, допустил столкновение с идущим по встречной полосе автомобилем Mitsubishi Outlander.
В результате аварии пострадал водитель иномарки, а также водитель автомобиля «Москвич» и двое его детей — мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Девочка ехала на переднем сидении, и от удара ее выкинуло на дорогу. Ее старший брат оказался зажат на заднем сидении, его удалось достать без привлечение сотрудников МЧС. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Вчера 28 июля на трассе «Челябинск — Новосибирск» погибла семья с двумя детьми.