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Автомобиль «Москвич» с отцом и двумя детьми разорвало пополам во время ДТП

29 июля 2023, 15:05
Фото: Групап Вконтакте АСТ-54
Страшная авария на трассе Искитим - Бурмистрово
Автомобиль «Москвич» при столкновении с иномаркой разорвало на две части на трассе Искитим — Бурмистрово, в аварии пострадали оба водителя и двое детей.

Страшные фотографии с разлетевшимся на две части автомобилем разместили в группе ВК «АСТ-54». Водитель автомобиля «Москвич» не справившись с управлением, допустил столкновение с идущим по встречной полосе автомобилем Mitsubishi Outlander.

В результате аварии пострадал водитель иномарки, а также водитель автомобиля «Москвич» и двое его детей — мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Девочка ехала на переднем сидении, и от удара ее выкинуло на дорогу. Ее старший брат оказался зажат на заднем сидении, его удалось достать без привлечение сотрудников МЧС. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Авария
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