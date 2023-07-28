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Семья из Тюмени с двумя детьми погибла в ДТП на трассе «Челябинск — Новосибирск»

28 июля 2023, 02:55
Фото: 1MI
Четыре человека погибли
Четыре человека из Тюмени погибли в ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск, когда их автомобиль столкнулся с грузовиком на омском участке дороги.

На участке дороги между Челябинском и Новосибирском произошло страшное происшествие. В результате ДТП погибла целая семья из Тюмени. Информация о случившемся была опубликована в группе «Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 39-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«В легковом автомобиле находилась семья из Тюмени: родители и двое детей. Все они погибли на месте. Одному ребенку было 11 лет, а другому — 14», — указано в сообщении.

Водитель грузовика получил лишь незначительные ушибы и ссадины.

Фото: «Инцидент Омск»
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