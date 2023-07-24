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Трое молодых парней на каршеринге погибли в страшном ДТП под Новосибирском

24 июля 2023, 04:22
Фото: 1MI
Молодые парни погибли на месте
В смертельном ДТП под Новосибирском погибли трое парней: автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес Бенц», а затем врезался в фонарный столб. Об этом сообщают в МВД по региону.

В аварии под Новосибирском произошло страшное ДТП, в котором погибли трое мужчин, а еще один находится в больнице. Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июля около 20.20. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Новосибирской области.

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Каршеринговый автомобиль «Фольксваген Поло», которым управлял молодой человек 2000 года рождения, двигался по дороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» в направлении Новосибирска. На девятом километре водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседес Бенц», за рулем которого находился водитель 1987 года рождения. Затем автомобиль «Фольксваген» врезался в фонарный столб.

Фото: ГУ МВД по НСО

В результате аварии в автомобиле «Фольксваген» погибли водитель и два его пассажира — парни в возрасте 22 и 28 лет. Еще один пассажир, 48-летний мужчина, был госпитализирован с травмами. Полиция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства этого происшествия.

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