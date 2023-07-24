В результате аварии в автомобиле «Фольксваген» погибли водитель и два его пассажира — парни в возрасте 22 и 28 лет. Еще один пассажир, 48-летний мужчина, был госпитализирован с травмами. Полиция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства этого происшествия.