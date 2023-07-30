В Мошковском районе произошла авария. 30 июля около 6:50 утра мужчина, родившийся в 1993 году, управлял автомобилем Toyota Corolla Fielder. Он двигался по трассе Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в сторону Болотного. Примерно на 68-м километре дороги он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом. В результате этого грузовик DAF опрокинулся и загорелся.