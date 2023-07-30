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Пассажир пострадал, грузовик перевернулся и загорелся: жуткое ДТП под Новосибирском

30 июля 2023, 06:03
Фото: 1MI

В Новосибирской области в ДТП перевернулся и загорелся грузовик

В результате аварии в Мошковском районе пострадал пассажир легкового автомобиля, а также произошло возгорание грузовика. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.

В Мошковском районе произошла авария. 30 июля около 6:50 утра мужчина, родившийся в 1993 году, управлял автомобилем Toyota Corolla Fielder. Он двигался по трассе Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в сторону Болотного. Примерно на 68-м километре дороги он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом. В результате этого грузовик DAF опрокинулся и загорелся.

После происшествия пассажир Toyota, мужчина, родившийся в 1996 году, был доставлен в больницу. Пока неизвестны все подробности о его травмах.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пожар был потушен. Обстоятельства этого происшествия ещё выясняются.

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#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область#18+#Эмилия Губарева
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