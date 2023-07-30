Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Мошковском районе произошла авария. 30 июля около 6:50 утра мужчина, родившийся в 1993 году, управлял автомобилем Toyota Corolla Fielder. Он двигался по трассе Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в сторону Болотного. Примерно на 68-м километре дороги он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом. В результате этого грузовик DAF опрокинулся и загорелся.
После происшествия пассажир Toyota, мужчина, родившийся в 1996 году, был доставлен в больницу. Пока неизвестны все подробности о его травмах.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пожар был потушен. Обстоятельства этого происшествия ещё выясняются.