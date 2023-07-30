На съезде с Бугринского моста в Новосибирске произошло ДТП — машины едут по встречке

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
На улице Ватутина, после того как машины съехали с Бугринского моста и двигались в сторону площади Маркса, произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем были задействованы два автомобиля.
Из-за этого инцидента все три полосы в направлении Немировича-Данченко заблокированы, поэтому водителям приходится проезжать по встречной полосе.
На месте ЧП находятся сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Пока не поступило подробной информации о том, что именно произошло и по какой причине.