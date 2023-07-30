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На съезде с Бугринского моста в Новосибирске произошло ДТП — машины едут по встречке

30 июля 2023, 05:06
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске на съезде с Бугринского моста произошло ДТП

На улице Ватутина произошло ДТП с двумя машинами. На месте дежурят полицейские и скорая помощь, сообщается в ВК-группе «АСТ-54».

На улице Ватутина, после того как машины съехали с Бугринского моста и двигались в сторону площади Маркса, произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем были задействованы два автомобиля.

Из-за этого инцидента все три полосы в направлении Немировича-Данченко заблокированы, поэтому водителям приходится проезжать по встречной полосе.

На месте ЧП находятся сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Пока не поступило подробной информации о том, что именно произошло и по какой причине.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск
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