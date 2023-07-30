В Новосибирске опубликовано видео с ДТП, где пострадала 8-летняя девочка

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Новосибирске произошло ДТП с участием 8-летней девочки. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S350 наехал на нее. Видеозапись этого инцидента была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Инцидент произошел 29 июля вечером на улице Петухова, возле дома №105. На видео видно, как двое детей играют на тротуаре, а затем одна из них резко выскакивает на проезжую часть, оказавшись незаметной из-за припаркованных машин.
После аварии девочке понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Госавтоинспекция работала на месте происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося.