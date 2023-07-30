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В Новосибирске опубликовано видео с ДТП, где пострадала 8-летняя девочка

30 июля 2023, 05:28
Фото: Midjourney
Дети играли во дворе
В Новосибирске опубликовали видео с моментом ДТП, в котором автомобиль Mercedes-Benz S350 сбил 8-летнюю девочку: она которая резко выбежала на проезжую часть.

В Новосибирске произошло ДТП с участием 8-летней девочки. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S350 наехал на нее. Видеозапись этого инцидента была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Инцидент произошел 29 июля вечером на улице Петухова, возле дома №105. На видео видно, как двое детей играют на тротуаре, а затем одна из них резко выскакивает на проезжую часть, оказавшись незаметной из-за припаркованных машин.

После аварии девочке понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Госавтоинспекция работала на месте происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося.

Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома на Петухова в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#ДТП#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Дети#Видео
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