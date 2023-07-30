Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома на Петухова в Новосибирске

По информации городской Госавтоинспекции, водитель Mercedes-Benz двигался по внутридворовой территории и не смог избежать столкновения с пешеходом, который выскочил из-за припаркованной машины. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.