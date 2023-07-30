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Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома на Петухова в Новосибирске

30 июля 2023, 03:23
Фото: 1MI
Девочка пострадала

В Новосибирске Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома на Петухова

В результате ДТП в Кировском районе Новосибирска вечером 29 июля водитель Mercedes-Benz S-350 сбил 8-летнюю девочку, сообщают в ГИБДД.

Во дворе дома на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz S-350 и Mitsubishi. В результате инцидента пострадала 8-летняя девочка, которую скорая помощь доставила в больницу.

По информации городской Госавтоинспекции, водитель Mercedes-Benz двигался по внутридворовой территории и не смог избежать столкновения с пешеходом, который выскочил из-за припаркованной машины. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД

Днем ранее в Новосибирской области произошло лобовое столкновение автомобилей «Москвич» и Mitsubishi. В аварии пострадал отец с двумя детьми, которые находились в «Москвиче».

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия#Город#Дети#18+
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