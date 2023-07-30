Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома на Петухова в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Во дворе дома на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz S-350 и Mitsubishi. В результате инцидента пострадала 8-летняя девочка, которую скорая помощь доставила в больницу.
По информации городской Госавтоинспекции, водитель Mercedes-Benz двигался по внутридворовой территории и не смог избежать столкновения с пешеходом, который выскочил из-за припаркованной машины. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
Днем ранее в Новосибирской области произошло лобовое столкновение автомобилей «Москвич» и Mitsubishi. В аварии пострадал отец с двумя детьми, которые находились в «Москвиче».