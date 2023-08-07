atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Изображение материала

Минивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. Видео

7 августа 2023, 02:48
Фото: АСТ-54 Вконтакте
Массовое ДТП в Новосибирске

Минивэн перевернулся на крышу, въехав на другой автомобиль, в результате ДТП

Три автомобиля сильно пострадали в аварии на перекрестке Пролетарской и Гурьевской — минивэн въехал на крышу легкового автомобиля, зацепив также еще один автомобиль.

Жесткое столкновение произошло на пересечении улиц Пролетарская и Гурьевская в Новосибирске. В результате минивэн Toyota Ipsum въехал на крышу легковых автомобилей Nissan Tiida и автомобиля, похожего на Toyota Premio.

Задние колеса минивэна оказались на крыше синего автомобиля, полностью разрушив капот и лобовое стекло и практически перевернувшись на крышу на бок.

Массовое ДТП в Новосибирске
Видео: АСТ-54 Вконтакте
Страшное ДТП на трассе Новосибирской области: 9-летняя девочка погибла
Узнать подробнее

В автомобильной аварии на трассе под Новосибирском погибла 9-летняя девочка.

Читайте также:
Автомобиль «Москвич» с отцом и двумя детьми разорвало пополам во время ДТПВ Новосибирской области женщина на Porsche Cayenne снесла частный домВ Новосибирске парень на электросамокате переехал мужчину
#Ольга Храмушкина#ДТП#Авария#Автомобиль#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
Подпишитесь
Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023
Сегодня, 03:33
В Новосибирск вернется 30-градусная жара на следующей неделе
Вчера, 10:46
Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии
5 августа, 01:46
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
5 августа, 01:31
Дети гуляют без присмотра, мать их бьет: соседи пожаловались на семью в Новосибирске
Вчера, 06:55