Минивэн перевернулся на крышу, въехав на другой автомобиль, в результате ДТП

Три автомобиля сильно пострадали в аварии на перекрестке Пролетарской и Гурьевской — минивэн въехал на крышу легкового автомобиля, зацепив также еще один автомобиль.