Posted Сегодня, 02:48
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Жесткое столкновение произошло на пересечении улиц Пролетарская и Гурьевская в Новосибирске. В результате минивэн Toyota Ipsum въехал на крышу легковых автомобилей Nissan Tiida и автомобиля, похожего на Toyota Premio.
Задние колеса минивэна оказались на крыше синего автомобиля, полностью разрушив капот и лобовое стекло и практически перевернувшись на крышу на бок.
В автомобильной аварии на трассе под Новосибирском погибла 9-летняя девочка.