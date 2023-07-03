В Новосибирской области женщина на Porsche Cayenne снесла частный дом

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
В селе Сокур, неподалеку от Новосибирска, автомобиль компании на марке Porsche Cayenne врезался в частный дом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла ночью 1 июля.
Пятеро пассажиров, а также владелица автомобиля, оставили свои документы и удалились в неизвестном направлении. При этом сам транспорт до сих пор не был удален, как отмечают свидетели.
Один из подписчиков группы уточнил в комментариях, что данный дом уже давно не жилой, а используется как хозяйственное сооружение. Владельцы земельного участка проживают в соседнем доме.