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В Новосибирской области женщина на Porsche Cayenne снесла частный дом

3 июля 2023, 01:16
Фото: Midjourney
О пострадавших не сообщается
В ночь с 1 на 2 июля под Новосибирском женщина на Porsche Cayenne врезалась в частный дом, после чего она и пять пассажиров покинули место происшествия и исчезли, а автомобиль все еще остается на месте.

В селе Сокур, неподалеку от Новосибирска, автомобиль компании на марке Porsche Cayenne врезался в частный дом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла ночью 1 июля.

ДТПДТП
ДТП
Фото: АСТ-54

Пятеро пассажиров, а также владелица автомобиля, оставили свои документы и удалились в неизвестном направлении. При этом сам транспорт до сих пор не был удален, как отмечают свидетели.

Один из подписчиков группы уточнил в комментариях, что данный дом уже давно не жилой, а используется как хозяйственное сооружение. Владельцы земельного участка проживают в соседнем доме.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Авария#Частный дом#Дом#Жилой дом#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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