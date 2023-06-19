«Асфальт залит кровью»: ДТП в Новосибирске — появились фото жуткого месива

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По словам очевидцев, водитель «Тойота» потерял управление, резко выехал на встречку и влетел в «Ниссан». При столкновении они задели припаркованную легковушку возле Богдана Хмельницкого, 6.
«Водитель RAV4 сильно пострадал. Из салона его автомобиля лилась кровь на асфальт. Видимо ему стало плохо еще в пути, поэтому он угодил в аварию. При ударе он потерял сознание», — рассказали свидетели ДТП.
Машины буквально превратились в груды металла. На месте работали спасатели. Им пришлось вызволять из салона «Ниссана» водителя, который застрял в искорёженном салоне.
Пострадавших с места забрали медики скорой помощи.