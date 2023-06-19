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«Асфальт залит кровью»: ДТП в Новосибирске — появились фото жуткого месива

19 июня 2023, 06:45
Фото: АСТ-54/ВК
Жесткое ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске 19 июня. Toyota RAV4 врезалась в седан Nissan Sunny. В соцсетях появились фото с места аварии.

По словам очевидцев, водитель «Тойота» потерял управление, резко выехал на встречку и влетел в «Ниссан». При столкновении они задели припаркованную легковушку возле Богдана Хмельницкого, 6.

Фото: АСТ-54/ВК
«Водитель RAV4 сильно пострадал. Из салона его автомобиля лилась кровь на асфальт. Видимо ему стало плохо еще в пути, поэтому он угодил в аварию. При ударе он потерял сознание», — рассказали свидетели ДТП.

Машины буквально превратились в груды металла. На месте работали спасатели. Им пришлось вызволять из салона «Ниссана» водителя, который застрял в искорёженном салоне.

Пострадавших с места забрали медики скорой помощи.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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