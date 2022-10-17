atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Новосибирска провалился в глубокую яму на Красном проспекте

Сегодня, 10:02
Фото: МАСС
Спасатели вытащили мужчину из глубокой ямы на Красном проспекте, в которую он провалился, когда шел по своим делам. Информацию предоставили в службе МАСС в ВК.

Сотрудники обнаружили по указанному адресу молодого человека в приямке глубиной около 4 метров — туда сбросили лестницу и спустились, чтобы осмотреть мужчину на наличие травм и ушибов.

Пострадавшего достали из ямы при помощи эвакуационного щита и альпинистского снаряжения, а затем вызвали скорую помощь, которая его и госпитализировала в медицинское учреждение.

Возле какого дома на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска находится опасная яма, куда упал человек, оперативный дежурный спасателей МАСС отказался предоставить информацию журналисту Атас.инфо без санкции начальника. Дозвониться в приемную начальника спасателей МАСС корреспонденту не удалось. Рабочий телефон в 17.25 уже не отвечал.

Красный проспект является главной улицей в Новосибирске. Там расположены все основные офисы компаний, торговые центры, а также мэрия Новосибирска и Правительство Новосибирской области. По проспекту ежедневно проходит большое количество людей.

Приямок, который необходим для обеспечения свето-аэрационных условий цокольных и подвальных помещений здания, никак не огорожен. Хотя часто их закрывают решетками для избежания падения людей, но в самом центре города он так и стоял в ожидании своей «жертвы».

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Ямы#Провалы#Асфальт#Травма#Здоровье#Видео
Подпишитесь
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Сегодня, 15:25
Минздрав Новосибирской области прокомментировал суд по концессии семи поликлиник
Вчера, 18:53
Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг
Вчера, 12:09
Похолодание и дожди ожидаются с 18 по 20 октября в Новосибирске
Сегодня, 14:07
Зарплаты бюджетникам проиндексируют в Новосибирской области второй раз в 2022 году
Сегодня, 10:57
Почти 9 тысяч человек уехали за границу из Новосибирской области за неделю
Сегодня, 13:10