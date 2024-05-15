Три участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Ремонт участков проведут в Тогучинском районе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность работ — 8,4 км. К ремонту дорожного полотна уже приступили. Фрезерование проводят рядом с селом Владимировка и селом Лебедево. В конце всех работ подрядчик нанесет на асфальт разметку, уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Стоит отметить, что в прошлом году дорожники провели ремонт практически 20 км трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Чинили дорожное покрытие рядом с селами Степногутово, Лебедево и Лекарственное.
Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.