Три участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе

Ремонт участков проведут в Тогучинском районе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность работ — 8,4 км. К ремонту дорожного полотна уже приступили. Фрезерование проводят рядом с селом Владимировка и селом Лебедево. В конце всех работ подрядчик нанесет на асфальт разметку, уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.