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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Ремонт проводят недалеко от Тогучина

Три участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе

15 мая 2024, 09:05
Фото: 1MI
Ремонт проводят недалеко от Тогучина
Участки дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» будут отремонтированы в Новосибирской области, сообщили в правительстве региона.

Ремонт участков проведут в Тогучинском районе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность работ — 8,4 км. К ремонту дорожного полотна уже приступили. Фрезерование проводят рядом с селом Владимировка и селом Лебедево. В конце всех работ подрядчик нанесет на асфальт разметку, уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Стоит отметить, что в прошлом году дорожники провели ремонт практически 20 км трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Чинили дорожное покрытие рядом с селами Степногутово, Лебедево и Лекарственное.

Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Правительство#Асфальт#Трасса#Тогучинский район
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