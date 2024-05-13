Расширят программу ремонта тепловых сетей на 2024–2025 годы в Новосибирске

К 16 мая во всех муниципалитетах региона завершится отопительный период. Ежедневный мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ зафиксировал 93 аварии и инцидента на объектах теплоснабжения. Произошли три отключения больше суток: одно в Линёво Искитимского района и два в Новосибирске.