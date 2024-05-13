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Расширят программу ремонта тепловых сетей на 2024–2025 годы в Новосибирске

Расширят программу ремонта тепловых сетей на 2024–2025 годы в Новосибирске

13 мая 2024, 05:51
Фото: 1MI
Об этом было заявлено на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников.

К 16 мая во всех муниципалитетах региона завершится отопительный период. Ежедневный мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ зафиксировал 93 аварии и инцидента на объектах теплоснабжения. Произошли три отключения больше суток: одно в Линёво Искитимского района и два в Новосибирске.

Андрей Травников напомнил о крупной аварии, которая произошла на левом берегу Новосибирска в январе. По поручению губернатора, работа комиссии под руководством замгубернатора Сергея Сёмки будет продолжена. Члены комиссии будут контролировать исполнение программы ремонта по Левобережью.

«Оперативный штаб прекратил свою деятельность одновременно с отменой режима ЧС, но я предлагаю оставить в работе комиссию, которую возглавлял Сергей Сёмка. Она показала свою эффективность при расследовании причин аварии и выработке предложений. Предлагаю комиссии взять на себя контроль исполнения программы ремонта, которая разработана по Левобережью», — сказал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что в ходе расследования были установлены три основные причины аварии. Перовая — это сверхнормативный износ теплосетей. Вторая — неработоспособность или невозможность использования в аварийной ситуации запорных и регулирующих устройств в кольцевой схеме теплоснабжения. Третью причину выявили при устранении последствий аварии.

«Если к коммунальщикам по достаточности сил для работы на порывах претензий нет, то была явно видна нехватка аварийно-ремонтных бригад у жилищных предприятий и ТСЖ. С учетом этих выводов мы договорились, что компания СГК скорректирует ремонтную программу на 2024 и 2025 годы и реализует дополнительные мероприятия, направленные не только на ускорение замены изношенных сетей, но и на восстановление нормальной кольцевой схемы теплоснабжения на левом берегу, а если необходимо — и на правом берегу Новосибирска», — заявил глава региона.

После отключения отопления СГК проведет дополнительную диагностику на теплосетях с применением современных технологий. По словам гендиректора «СГК-Новосибирск» Игоря Лузанова, 72% теплосетей в Новосибирске — старше срока эксплуатации.

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В 2024 году в Новосибирске и Куйбышеве отремонтируют сто единиц основного оборудования. Будут реализованы инвестпроекты, направленные на повышение надежности. На тепловых сетях будет заменят 72,5 км труб. Общая сумма вложений составит 12,7 млрд рублей, инвестиционные вложения в ремонт теплосетей Новосибирска — 5 млрд рублей.

В процессе подготовки к отопительному периоду 2024/2025 необходимо подготовить 5 ТЭЦ, 1111 котельных, 5444 км тепловых сетей. Нужно заменить и капитально отремонтировать 125 котлов и 149,8 км тепловых сетей. Особое внимание уделят устранению очагов аварийности на тепловых сетях в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Правительство#Отопление#СГК
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