Названа дата отключения отопления в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Новосибирске названа дата отключения отопления. Батареи станут холодными в домах и социальных учреждениях города уже с 13 мая. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.
Напомним, что отопительный сезон заканчивают обычно при средней температуре воздуха выше 8 градусов. В ближайшее время, как сообщают синоптики, в Новосибирской области похолодания не ожидается.
После завершения отопительного сезона будут проведены работы по гидроиспытаниям системы для ее подготовки к следующему сезону.