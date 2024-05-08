Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
Температура воды, подаваемой с новосибирских ТЭЦ в централизованную систему отопления, снижена до 75 градусов, это самый низкий уровень, который позволяет технология. В ближайшие дни отопительный сезон будет завершен, энергетики ждут официального решения муниципалитета, сообщается в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.
Однако, подчеркивают энергетики, жилищные службы могут самостоятельно снижать потребление тепла, вплоть по 50%. Если же на общем собрании собственников жилья будет принято решение о досрочном выключении отопления, то энергетики готовы отключать отдельные дома, не дожидаясь решения мэрии, говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что суд принял к производству коллективный иск новосибирцев, пострадавших от крупных аварий на теплосетях в январе текущего года.