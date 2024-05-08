Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики

Однако, подчеркивают энергетики, жилищные службы могут самостоятельно снижать потребление тепла, вплоть по 50%. Если же на общем собрании собственников жилья будет принято решение о досрочном выключении отопления, то энергетики готовы отключать отдельные дома, не дожидаясь решения мэрии, говорится в сообщении.