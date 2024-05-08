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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Отключение батарей происходит по решению мэрии

Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики

8 мая 2024, 02:33
Фото: 1MI
Отключение батарей происходит по решению мэрии
Батареи в домах остынут в ближайшие дни, для этого необходимо решение мэрии, сообщили в компании СГК.

Температура воды, подаваемой с новосибирских ТЭЦ в централизованную систему отопления, снижена до 75 градусов, это самый низкий уровень, который позволяет технология. В ближайшие дни отопительный сезон будет завершен, энергетики ждут официального решения муниципалитета, сообщается в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.

Однако, подчеркивают энергетики, жилищные службы могут самостоятельно снижать потребление тепла, вплоть по 50%. Если же на общем собрании собственников жилья будет принято решение о досрочном выключении отопления, то энергетики готовы отключать отдельные дома, не дожидаясь решения мэрии, говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что суд принял к производству коллективный иск новосибирцев, пострадавших от крупных аварий на теплосетях в январе текущего года.

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#Новосибирск#Отопление#Отключение#Энергетики#СГК
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