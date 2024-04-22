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Дополнительное финансирование составит почти 1,3 млрд рублей

Регион выделит дополнительные деньги на ремонт дорог в Новосибирске

22 апреля 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Дополнительное финансирование составит почти 1,3 млрд рублей
Новосибирск получит деньги на дорожный ремонт из областного бюджета, однако все работы, профинансированные дополнительно, должны быть выполнены

Региональное правительство выделит в 2024 году почти 1,3 млрд рублей дополнительного финансирования из областного бюджета на ремонт дорог в Новосибирске. Однако, подчеркнул губернатор Андрей Травников с ходе оперативного совещания 22 апреля, все запланированные работы в рамках этого транша должны быть выполнены. Глава региона напомнил, что ранее городские подрядчики не раз срывали сроки ремонта, ссылаясь, якобы, на позднее финансирование. Больше такие отговорки приниматься в расчет не будут, заявил Травников.

Дополнительные деньги будут распределены следующим образом: 200 млн рублей направят на обновление дорожной разметки и строительство «лежачих полицейских», , 1,1 млн рублей — непосредственно на дорожный ремонт, речь идет о приведении в нормативное состояние около 43 километров городских дорог.

Всего в 2024 году объем субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области составил 6,913 млн рублей, за счёт которых отремонтируют 106 километров автодорог. В Новосибирске речь идет о работах на улицах Героев Революции, Выборной, Автогенной, Гоголя, Балтийской, Урицкого и других.

Предполагается, что по итогам года доля протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, дойдет до 85,25%.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Финансирование
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