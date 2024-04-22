Регион выделит дополнительные деньги на ремонт дорог в Новосибирске

Региональное правительство выделит в 2024 году почти 1,3 млрд рублей дополнительного финансирования из областного бюджета на ремонт дорог в Новосибирске. Однако, подчеркнул губернатор Андрей Травников с ходе оперативного совещания 22 апреля, все запланированные работы в рамках этого транша должны быть выполнены. Глава региона напомнил, что ранее городские подрядчики не раз срывали сроки ремонта, ссылаясь, якобы, на позднее финансирование. Больше такие отговорки приниматься в расчет не будут, заявил Травников.