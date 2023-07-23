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Мусоровоз провалился под асфальт в центре Новосибирска

23 июля 2023, 02:58
Фото: АСТ-54
Автомобили уходят под асфальт в Новосибирске с завидной регулярностью
Инцидент произошел на улице Романова

В самом центре Новосибирска, около дома № 27 по улице Романова, машина коммунальной службы задними колесами ушла под землю. «Под мусоровозом открылся портал в канализацию», — иронизируют подписчики паблика АСТ-54. »

«Сезон дождей в самом разгаре, подземные воды унесли гравий из-под асфальта в тартарары», — строят догадки о причинах происшествия пользователи Сети.

Похожая история произошла недавно около здания мэрии. Там под землю ушла машина, предназначенная для полива дороги.

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#ДТП#Провалы#Асфальт#Город#Новосибирск
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