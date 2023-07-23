Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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В самом центре Новосибирска, около дома № 27 по улице Романова, машина коммунальной службы задними колесами ушла под землю. «Под мусоровозом открылся портал в канализацию», — иронизируют подписчики паблика АСТ-54. »
«Сезон дождей в самом разгаре, подземные воды унесли гравий из-под асфальта в тартарары», — строят догадки о причинах происшествия пользователи Сети.
Похожая история произошла недавно около здания мэрии. Там под землю ушла машина, предназначенная для полива дороги.