Под окнами мэрии в Новосибирске провалилась поливальная машина

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В самом центре города Новосибирска произошел неприятный случай — под землю провалилась поливальная машина. Спецтехника опустилась в яму, находившуюся прямо под окнами мэрии.
Видео происшествия было опубликовано 26 июня в Telegram-канале «АСТ Black». На кадрах видно, что задние колеса машины оказались в провале. Рядом с техникой стоял водитель.
Судя по комментариям пользователей, их несколько шокировал этот инцидент. Один из новосибирцев недовольно отметил, что после празднования дня города начинается настоящая жизнь Новосибирска.