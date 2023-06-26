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Под окнами мэрии в Новосибирске провалилась поливальная машина

26 июня 2023, 09:14
Фото: АСТ-54
Спецтехника провалилась под асфальт
Поливальная машина провалилась под землю прямо под окнами мэрии в Новосибирске, о чем стало известно из соцсетей.

В самом центре города Новосибирска произошел неприятный случай — под землю провалилась поливальная машина. Спецтехника опустилась в яму, находившуюся прямо под окнами мэрии.

Видео происшествия было опубликовано 26 июня в Telegram-канале «АСТ Black». На кадрах видно, что задние колеса машины оказались в провале. Рядом с техникой стоял водитель.

Судя по комментариям пользователей, их несколько шокировал этот инцидент. Один из новосибирцев недовольно отметил, что после празднования дня города начинается настоящая жизнь Новосибирска.

Видео: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Поливальная машина#Инцидент#Транспорт#Город#Видео
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