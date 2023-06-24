Фура с лошадьми перевернулась под Карасуком в Новосибирской области

На опубликованных кадрах в соцсетях заметно, что большегруз лежал на боку, а перед ним три лошади не подавали признаки жизни. Однако пока неизвестно точное количество пострадавших животных. Другие лошади разбежались, об этом говорит голос за кадром. Водитель не пострадал.