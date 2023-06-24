Фура с лошадьми перевернулась под Карасуком в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
В Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей лошадей. Грузовик перевернулся на дороге между сёлами Благодарное и Шилово-Курья в Карасукском районе. Водитель не пострадал. Известно, что несколько животных получили травмы.
На опубликованных кадрах в соцсетях заметно, что большегруз лежал на боку, а перед ним три лошади не подавали признаки жизни. Однако пока неизвестно точное количество пострадавших животных. Другие лошади разбежались, об этом говорит голос за кадром. Водитель не пострадал.
Вероятно, камазист не справился с управлением, в результате чего, транспортное средство опрокинулось на бок. Упавшая фура блокировала движение.