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Фура с лошадьми перевернулась под Карасуком в Новосибирской области

24 июня 2023, 03:01
Фото: "ДПС КОНТРОЛЬ"[Карасук]
Пострадали только лошади

В Новосибирской области под Карасуком перевернулась фура с лошадьми

В Новосибирской области перевернулась фура с лошадьми, в результате чего несколько животных получили травмы, об этом стало из ВК-группы<br/> «ДПС КОНТРОЛЬ"[Карасук].

В Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей лошадей. Грузовик перевернулся на дороге между сёлами Благодарное и Шилово-Курья в Карасукском районе. Водитель не пострадал. Известно, что несколько животных получили травмы.

На опубликованных кадрах в соцсетях заметно, что большегруз лежал на боку, а перед ним три лошади не подавали признаки жизни. Однако пока неизвестно точное количество пострадавших животных. Другие лошади разбежались, об этом говорит голос за кадром. Водитель не пострадал.

Вероятно, камазист не справился с управлением, в результате чего, транспортное средство опрокинулось на бок. Упавшая фура блокировала движение.

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#Эмилия Губарева#Лошади#Авария#Большегруз#Гибдд#18+#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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