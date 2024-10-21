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Большегруз

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2024
Ограничитель для проезда большегрузов снова снесли на Хилке в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска снова снесли габаритный ограничитель для большегрузов, рассказывают очевидцы.
21 октября, 09:25
Новые жертвы появились у «моста глупости» в Новосибирске
В Новосибирске произошла двойная авария с пострадавшим 3 октября, сообщают очевидцы в соцсетях.
4 октября, 01:58
Водителей из Азербайджана оштрафовали в Новосибирске на сотни тысяч — в чем причина
В Новосибирской области остановили автомобилистов, вес транспортных средств которых превышал все допустимые нормы, сообщили в прокуратуре.
13 сентября, 04:20
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
С 8 апреля начало действовать ограничения проезда большегрузов по Новосибирску.
8 апреля, 02:57
Два человека погибли в ДТП с маршруткой, ехавшей до Новосибирска
В результате столкновения микроавтобуса с большегрузом на трассе Тюмень-Новосибирск погибли двое человек, еще пятерых госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.
11 января, 06:19
2023
Большегрузы в центре Новосибирска: станок слетел с КАМАЗа и перегородил дорогу
В Новосибирске случилась авария с грузовиком, в результате которой станок с большегруза слетел с прицепа на Большевистской улице.
21 октября 2023, 11:55
Фура с лошадьми перевернулась под Карасуком в Новосибирской области
В Новосибирской области перевернулась фура с лошадьми, в результате чего несколько животных получили травмы, об этом стало из ВК-группы<br/> «ДПС КОНТРОЛЬ"[Карасук].
24 июня 2023, 03:01

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