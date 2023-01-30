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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Эх тройка! Птица тройка: лошади едва не затоптали ребенка в Новосибирской области

30 января 2023, 15:30
Фото: 1MI
Лошади гуляют по Новосибирской области.
Три сбежавших лошади чуть не затоптали 11-летнего ребенка, успевшего скрыться в машине.

Об инциденте, который произошел вечером 28 января между поселками Ложок и Академгородком, сообщает новосибирское издание НГС.

Выходя из машины на обочине дороги юный местный житель вовремя заметил надвигающуюся опасность.

«Только 11-летний сын начал выходить из машины, как увидел, что на машину мчатся три лошади, он тут же вернулся в салон», — описывает ситуацию собеседник издания.

Также он уточняет, что лошади повредили припаркованное авто, несмотря попытку оббежать автомобиль.

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#Происшествия#Лошади#Тройка#Ребенок#Машина
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