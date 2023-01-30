Эх тройка! Птица тройка: лошади едва не затоптали ребенка в Новосибирской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Об инциденте, который произошел вечером 28 января между поселками Ложок и Академгородком, сообщает новосибирское издание НГС.
Выходя из машины на обочине дороги юный местный житель вовремя заметил надвигающуюся опасность.
«Только 11-летний сын начал выходить из машины, как увидел, что на машину мчатся три лошади, он тут же вернулся в салон», — описывает ситуацию собеседник издания.
Также он уточняет, что лошади повредили припаркованное авто, несмотря попытку оббежать автомобиль.
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