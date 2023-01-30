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Published Сегодня, 10:44

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Четвероногая угроза: 28 безнадзорных собак отловили в Новосибирске за шесть дней

30 января 2023, 10:44
Фото: 1MI
Бродячих собак ловят в Новосибирске.
Мэрия Новосибирска сообщает об успехах борьбы городской администрации с бродячими собаками в столице Сибири.

Отловом безнадзорных собак в Новосибирске занимается МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». После отлова животных стерилизуют и вакцинируют.

Новосибирская мэрия в телеграм-канале сообщает о 28 собаках, пойманных службой с 19 по 25 января. Ленинский район города оказался самым популярным местом у бродячих псов, 18 пойманных особей пришлось именно на него.

Напомним, что ранее жители Новосибирска жаловались на нападения бродячих собак. Больше всего страдали жители частной застройки центра города.

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#Собаки#Бродячии#Мэрия#НЦПДЖ#28#Город#Новосибирск
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