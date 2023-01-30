Четвероногая угроза: 28 безнадзорных собак отловили в Новосибирске за шесть дней

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Отловом безнадзорных собак в Новосибирске занимается МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». После отлова животных стерилизуют и вакцинируют.
Новосибирская мэрия в телеграм-канале сообщает о 28 собаках, пойманных службой с 19 по 25 января. Ленинский район города оказался самым популярным местом у бродячих псов, 18 пойманных особей пришлось именно на него.
Напомним, что ранее жители Новосибирска жаловались на нападения бродячих собак. Больше всего страдали жители частной застройки центра города.