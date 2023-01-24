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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Четвроногая угроза: Новосибирск терроризирует стая бродячих собак

Сегодня, 15:28
Фото: VK-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Стая собак атакует новосибирцев.

Жителей частного сектора в центре города беспокоят агрессивные собаки

Подписчик ВК-сообщества «Инцидент Новосибирск» попытался обратить внимание СМИ и исполнительных органов на стаю собак, которая регулярно беспокоит жителей частного сектора.

По его словам, на улицах Потанинская, Ядринцевская и Романова не менее двух недель орудуют агрессивные животные. 

Автора поста укусила одна из собак, когда он выносил золу из печки. 

НЦПДЖ (Новосибирский Центр по Проблемам Домашних Животных) не смог помочь жителям. Сообщается, что специалисты не поймали животных.

Помимо этого, автор приложил видео, на котором стая псов бросается на человека с камерой. Человек на записи ничем собак не провацирует, однако подвергается нападению целой стаей. 

В завершении своего пассажа новосибирец просит валастей не затягивать с решением проблемы. 

«К слову, в частном секторе живут тоже люди и у них есть дети. Или все ждут очередной трагедии, после которой Бастрыкин возьмёт дело на контроль», — пишет анонимный новосибирец. 

Ранее Atas.info сообщал о смертельном ДТП, случившемся под Новосибирском.

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#Происшествия#Стая собак#Нападение#НЦПДЖ#Частный сектор#Новосибирск
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