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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Смертельное ДТП под Новосибирском: на трассе столкнулись LADA и Lexus

Сегодня, 14:53
Фото: Телеграм-канал "ГИБДД Новосибирской области"
Смертельное ДТП под Новосибирском.

61-летняя женщина погибла в ДТП по Новосибирском

В Новосибирском районе НСО столкнулись две легковушки: пассажир "Лады" умер на месте.

Телеграм-канал ГИБДД Новосибирской области сообщает об ужасном ДТП, которое случилось во вторник, 24 января.  

Lexus RX330, двигавшийся по трассе “Новосибирск-Сочи-Павлодар”, выехал на встречную полосу и влетел в LADA Priora. 

Смертельное ДТП под Новосибирском.
Фото: Телеграм-канал "ГИБДД Новосибирской области"

В результате лобового столкновения 61-летняя женщина, находившаяся на месте пассажира в “Ладе”, скончалась на месте. За рулем отечественного автомобиль был мужчина 64-х лет. Его с многочисленными травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение. 

Водителю “Лексуса” медицинская помощь не понадобилась. 

Ранее Atas.info сообщал жутком ДТП со скорой под Новосибирском, которое унесло жизни четырех человек.

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#ДТП#Происшествия#Смерть#Лада#Лексус#Новосибирская область#Новосибирск
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