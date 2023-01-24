Смертельное ДТП под Новосибирском: на трассе столкнулись LADA и Lexus

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Телеграм-канал ГИБДД Новосибирской области сообщает об ужасном ДТП, которое случилось во вторник, 24 января.
Lexus RX330, двигавшийся по трассе “Новосибирск-Сочи-Павлодар”, выехал на встречную полосу и влетел в LADA Priora.
В результате лобового столкновения 61-летняя женщина, находившаяся на месте пассажира в “Ладе”, скончалась на месте. За рулем отечественного автомобиль был мужчина 64-х лет. Его с многочисленными травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение.
Водителю “Лексуса” медицинская помощь не понадобилась.
Ранее Atas.info сообщал жутком ДТП со скорой под Новосибирском, которое унесло жизни четырех человек.