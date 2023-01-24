Смертельное ДТП под Новосибирском: на трассе столкнулись LADA и Lexus

В результате лобового столкновения 61-летняя женщина, находившаяся на месте пассажира в “Ладе”, скончалась на месте. За рулем отечественного автомобиль был мужчина 64-х лет. Его с многочисленными травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение.