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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

На трассе в Коченевском районе ликвидировали последствия жуткого ДТП

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI
Движение на трассе Р-254 Иртыш, где сегодня утром произошла жуткая авария, восстановлено

В Новосибирской области открыли дорогу, где случилось страшное ДТП

В Коченевском районе на 8 километре трассы Р-254 Иртыш сегодня утром столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Митцубиси: погибли водитель и пассажир иномарки и два пассажира УАЗа .
Автомобиль медиков загорелся, его тушили два пожарных расчета.
«Личный состав ПСЧ - 62 занимался тушением автомобиля и осуществлял  сбор информации. В 08:50 работы были завершены, трасса открыта для проезда, — сообщает сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для ликвидации последствий ДТП привлекали 12 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в котором погибли четыре человека, сообщают в СУ СК по НСО. Среди погибших - медики "скорой помощи".
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
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#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Скорая помощь#Митцубиси#Новосибирская область
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«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
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