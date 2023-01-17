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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Осторожно бешенство: в селе Сарыбалык Новосибирской области вводят карантин

Сегодня, 09:52
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/414249/
Бешенство в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области объявил двухмесячный карантин по бешенству в селе Здвинского района.

Очаг бешенства выявили у села Сарыбалык в Здвинском районе Новосибирской области.

Губернатор региона Андрей Травников распорядился ввести карантинные ограничения в районе с 18-ого января.

Согласно документу, опубликованному на сайте областного правительства, карантин в селе продлится до 18-ого марта

На территории села два месяца будет запрещено перемещать животных и устраивать скопления животины. Помимо этого под запрет попадают ярмарки и выставки.

Добавим, ранее в Здвинском районе уже был объявлен карантин - в селе Верх-Урюм. Запреты действуют до 19 января.

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#Происшествия#Новосибирская область#Бешенство#Карантин#Сарыбалык
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