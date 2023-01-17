Осторожно бешенство: в селе Сарыбалык Новосибирской области вводят карантин

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Очаг бешенства выявили у села Сарыбалык в Здвинском районе Новосибирской области.
Губернатор региона Андрей Травников распорядился ввести карантинные ограничения в районе с 18-ого января.
Согласно документу, опубликованному на сайте областного правительства, карантин в селе продлится до 18-ого марта
На территории села два месяца будет запрещено перемещать животных и устраивать скопления животины. Помимо этого под запрет попадают ярмарки и выставки.
Добавим, ранее в Здвинском районе уже был объявлен карантин - в селе Верх-Урюм. Запреты действуют до 19 января.