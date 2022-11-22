Вспышка бешенства произошла в селе Верх-Урюм – в одном личном подсобном хозяйстве. На территории хозяйства запрещено устраивать ярмарки с животными и вывозить восприимчивых зверей (не вакцинированных), а также отлавливать диких животных и снимать шкуры.