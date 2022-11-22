Вспышка бешенства произошла в селе Верх-Урюм – в одном личном подсобном хозяйстве. На территории хозяйства запрещено устраивать ярмарки с животными и вывозить восприимчивых зверей (не вакцинированных), а также отлавливать диких животных и снимать шкуры.
Эти запреты будут действовать до 19 января. Отметим, что в Роспотребнадзоре рассказали и про заражение бешенством человека.
Для людей это может привести к летальному исходу. Заражение происходит через глаза, рот, нос (если в организм попадёт слюна больного животного).
Напомним, что этой весной карантин был введен в Краснозерском районе Новосибирской области. А в Маслянинском районе корова насмерть задавила пастуха.