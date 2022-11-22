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Бешенство в небольшом селе под Новосибирском: там введен карантин до января-2023

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI
На территорию фермы запрещено приходить посторонним

В Новосибирской области в селе Верх-Урюм введен карантин из-за бешенства животных

Из-за вспышки бешенства в Здвинском районе Новосибирской области ввели карантин, такое распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников.

Вспышка бешенства произошла в селе Верх-Урюм – в одном личном подсобном хозяйстве. На территории хозяйства запрещено устраивать ярмарки с животными и вывозить восприимчивых зверей (не вакцинированных), а также отлавливать диких животных и снимать шкуры.

Эти запреты будут действовать до 19 января. Отметим, что в Роспотребнадзоре рассказали и про заражение бешенством человека.

Для людей это может привести к летальному исходу. Заражение происходит через глаза, рот, нос (если в организм попадёт слюна больного животного).

Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы
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Напомним, что этой весной карантин был введен в Краснозерском районе Новосибирской области. А в Маслянинском районе корова насмерть задавила пастуха.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Животные
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