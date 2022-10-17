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Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
В Баганском районе Новосибирской области на два месяца ввели карантин из-за нападения бешеной лисы на ребенка. Информацию предоставили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Дикое животное подошло к людям и укусило маленькую девочку – её доставили в больницу и поставили антирабическую вакцину. В связи с этим ребенку пришлось пережить шесть внутримышечных инъекций, а теперь девочка находится под наблюдением медиков.

Биологический материал лисы отправили на исследование в межобластную ветеринарную лабораторию – там подтвердили, что животное болело бешенством. Однако ребенку ничего не угрожает, потому что вакцину поставили своевременно. 

Карантинный режим в районе представляет собой ряд мер, в том числе запрет на проведение на проведение выставок и ярмарок с участием животных. Карантин в Баганском районе введен до 12 декабря.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бешенство#Карантин#Животные#Вакцина
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