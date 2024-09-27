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Вакцина

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2024
Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаров
Открытые новосибирскими учеными вирусами могут быть потенциально опасными, рассказали ученые.
27 сентября, 11:36
Новая вакцина от опасного заболевания — кого уколят первым
Обновленную вакцину против гриппа анонсировал Роспотребнадзор: ее создали в Новосибирске.
18 сентября, 05:05
Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация
6 сентября, 07:09
В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться
На улице апрель, а это значит, что клещи просыпаются после зимней спячки. Как обезопасить себя и что делать в случае укуса, выяснил Atas.info.
11 апреля, 05:09
Нехватку вакцины от кори опровергли новосибирские инфекционисты
26 марта, 10:13
Первый российский препарат от оспы могут начать выпускать уже осенью
Будут выпускать несколько тонн препарата в год, этого хватит на всю страну.
12 марта, 03:35
Новосибирцы больше года не могут привить детей от кори
7 февраля, 14:05
2023
Вакцина от гриппа закончилась в Новосибирской области
4 декабря 2023, 05:00
О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач
12 октября 2023, 07:31
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
12 октября 2023, 03:48
Вакцины не будет? Новосибирцам грозит дефицит прививок от коронавируса
14 сентября 2023, 08:13
2022
Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы
В Баганском районе Новосибирской области на два месяца ввели карантин из-за нападения бешеной лисы на ребенка. Информацию предоставили в пресс-службе управления ветеринарии региона.
17 октября 2022, 08:36
Пункт вакцинации от коронавируса снова начнет работать в ТЦ «Мега» в Новосибирске
12 сентября 2022, 11:38
Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут
Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что ставить вакцину от коронавируса и переводить людей на удаленный режим работы не имеет смысла – это не поможет предотвратить новую волну заболеваемости.
12 сентября 2022, 08:42
В Новосибирской области резко выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса
20 августа 2022, 05:38
Новосибирцев начнут прививать от гриппа и COVID-19 одновременно в августе
18 августа 2022, 07:55
Вакцинация от COVID-19 останется рекомендательной в Новосибирской области
Введение обязательной вакцинации против коронавируса пока не планируется в Новосибирской области. Об этом заявил 11 августа 2022 года глава регионального Минздрава Константин Хальзов на пресс-подходе в правительстве.
11 августа 2022, 11:00
Сколько раз можно вакцинироваться «Спутником V» - мнение врачей из Новосибирска
11 августа 2022, 09:24
Вакцинация от COVID-19 может войти в обиход из-за «Кентавра» в Новосибирске
1 августа 2022, 04:12
Станет ли платной прививка от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске
19 июля 2022, 11:09

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