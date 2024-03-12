Первый российский препарат от оспы могут начать выпускать уже осенью

В Новосибирске разработали первый российский препарат от оспы «НИОХ-14», сообщила директор института Елена Багрянская. Запуск производства запланирован на осень 2024 года на базе НИОХ имени Ворожцова СО РАН. Лицензия уже получена. Препарат разработан совместно с ГНЦ «Вектор», пишет ТАСС. Объем производства достигнет несколько тонн препарата в год, этого хватит на всю страну.