Первый российский препарат от оспы могут начать выпускать уже осенью

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Новосибирске разработали первый российский препарат от оспы «НИОХ-14», сообщила директор института Елена Багрянская. Запуск производства запланирован на осень 2024 года на базе НИОХ имени Ворожцова СО РАН. Лицензия уже получена. Препарат разработан совместно с ГНЦ «Вектор», пишет ТАСС. Объем производства достигнет несколько тонн препарата в год, этого хватит на всю страну.
На реконструкцию Минобрнауки РФ выделил 24 млн рублей, дополнительно институт вложил собственные средства на оборудование. Лицензирование по международному стандарту GMP намечено на май–июнь 2024.
Справка
Хранить вирус натуральной оспы и исследовать его имеют только российский центр «Вектор» и американские центры в Атланте, штат Джорджия.
Ранее новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией. Процесс может иметь значительные последствия для химических реакций в атмосфере.