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Published Сегодня, 03:35

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В Новосибирске запустят производство первого российского препарата от оспы

Первый российский препарат от оспы могут начать выпускать уже осенью

12 марта 2024, 03:35
Фото: Маргарита Губанова / 1MI

В Новосибирске запустят производство первого российского препарата от оспы

Будут выпускать несколько тонн препарата в год, этого хватит на всю страну.

В Новосибирске разработали первый российский препарат от оспы «НИОХ-14», сообщила директор института Елена Багрянская. Запуск производства запланирован на осень 2024 года на базе НИОХ имени Ворожцова СО РАН. Лицензия уже получена. Препарат разработан совместно с ГНЦ «Вектор», пишет ТАСС. Объем производства достигнет несколько тонн препарата в год, этого хватит на всю страну.

На реконструкцию Минобрнауки РФ выделил 24 млн рублей, дополнительно институт вложил собственные средства на оборудование. Лицензирование по международному стандарту GMP намечено на май–июнь 2024.

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Справка

Хранить вирус натуральной оспы и исследовать его имеют только российский центр «Вектор» и американские центры в Атланте, штат Джорджия.

Ранее новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией. Процесс может иметь значительные последствия для химических реакций в атмосфере.

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#Новосибирск#Вакцина#Ученые#Здоровье#Вектор#Алёна Рогонова#Оспа
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