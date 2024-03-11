Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:42
Караканский бор находится на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов. Во время авиазондирования в рамках Российской системы климатического мониторинга ученые зафиксировали наличие озона в тропосфере, что обычно нехарактерно. Попадание озона из стратосферы в нижние слои атмосферы пока не получило объяснения. По мнению ученых, данный процесс может иметь значительные последствия для химических реакций в атмосфере.
«Этот феномен, редко регистрируемый при проведении инструментальных исследований, привлекает внимание научного сообщества и вызывает живейший интерес ученых», — цитирует ТАСС руководителя лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы имени Зуева Бориса Белана.
Напомним, что в минувшее воскресенье наступило новолуние. По мнению ученых, оно может повлиять на приливы и отливы.