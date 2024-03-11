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Ученые зафиксировали озоновую аномалию

Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией

11 марта 2024, 07:17
Фото: wikipedia. org
Ученые зафиксировали озоновую аномалию

В Новосибирске ученые зафиксировали редкую озоновую аномалию

В Караканском бору учеными была зафиксирована озоновая аномалия. Это может сказаться на изменениях климата.

Караканский бор находится на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов. Во время авиазондирования в рамках Российской системы климатического мониторинга ученые зафиксировали наличие озона в тропосфере, что обычно нехарактерно. Попадание озона из стратосферы в нижние слои атмосферы пока не получило объяснения. По мнению ученых, данный процесс может иметь значительные последствия для химических реакций в атмосфере.

«Этот феномен, редко регистрируемый при проведении инструментальных исследований, привлекает внимание научного сообщества и вызывает живейший интерес ученых», — цитирует ТАСС руководителя лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы имени Зуева Бориса Белана.

Напомним, что в минувшее воскресенье наступило новолуние. По мнению ученых, оно может повлиять на приливы и отливы.

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#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Ученые#Александр Ляхов#Климат#Климатолог
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