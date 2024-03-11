Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией

Караканский бор находится на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов. Во время авиазондирования в рамках Российской системы климатического мониторинга ученые зафиксировали наличие озона в тропосфере, что обычно нехарактерно. Попадание озона из стратосферы в нижние слои атмосферы пока не получило объяснения. По мнению ученых, данный процесс может иметь значительные последствия для химических реакций в атмосфере.