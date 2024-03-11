В 2024 году проект новосибирского вуза получит грант на 427 млн рублей

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В трех новосибирских вузах — НГТУ, СибГУТИ и НГАУ — реализуют проекты Передовых инженерных школ (ПИШ) в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Проект ПИШ НГУ в 2024 году получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей.
В настоящий момент готовят к запуску новый проект Передовой инженерной школы Новосибирского государственного аграрного университета — ПИШ технологий агробезопасности Союзного государства России и Республики Беларусь. Об этом 11 марта сообщила заместитель губернатора Ирина Мануйлова во время посещения вуза. Главная цель проекта — предотвратить возникновение новых очагов трансграничных инфекций и обеспечить технологическую независимость в ветеринарной сфере.
ПИШ призван выполнять две важные функции. Во-первых, школа станет платформой для создания диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарии, биопрепаратов для растениеводства, пробиотиков и метабиотиков для животноводства. Это поможет бороться с угрозами трансграничных инфекций.
Во-вторых, ПИШ будет активно участвовать в подготовке новых специалистов-вирусологов в животноводстве и растениеводстве. Будет создано молодежное конструкторское бюро ветеринарных биотехнологий и биоинженерный фаблаб, где молодые люди смогут развивать свои навыки и творческое мышление.
ПИШ призван выполнять две важные функции. Во-первых, школа станет платформой для создания диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарии, биопрепаратов для растениеводства, пробиотиков и метабиотиков для животноводства. Это поможет бороться с угрозами трансграничных инфекций.
Во-вторых, ПИШ будет активно участвовать в подготовке новых специалистов-вирусологов в животноводстве и растениеводстве. Будет создано молодежное конструкторское бюро ветеринарных биотехнологий и биоинженерный фаблаб, где молодые люди смогут развивать свои навыки и творческое мышление.
В региональном правительстве ожидают, что технологии, разработанные в центре НГАУ, позволят увеличить показатели продуктивности животных на 20%, снизить их заболеваемость инфекциями на 30%, будет преодолена резистентность к антибиотикам у ряда бактерий.
Справка
Национальные проекты реализуют в соответствии с указами президента РФ до 2030 года.
Сейчас на базе российских вузов работают 50 Передовых инженерных школ (ПИШ): 30 открыли в 2022 году, еще 20 — в 2023 году. В дальнейшем проект будет расширен до 100 школ.
«Президент предложил расширить программу еще на 50 ПИШ, чтобы было создано 100 центров по всей стране. Новосибирская область готова к расширению проекта», — сказала Ирина Мануйлова.
Вузы нацелят на создание конкурентных продуктов. Замгубернатора уверена, что в регионе для этого есть все условия. Новосибирские специалисты могут успешно работать в области биотехнологий, беспилотных и пилотируемых авиасистем, мультисервисных сетей и космических технологий.