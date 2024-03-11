В 2024 году проект новосибирского вуза получит грант на 427 млн рублей

Вузы нацелят на создание конкурентных продуктов. Замгубернатора уверена, что в регионе для этого есть все условия. Новосибирские специалисты могут успешно работать в области биотехнологий, беспилотных и пилотируемых авиасистем, мультисервисных сетей и космических технологий.