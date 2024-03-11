atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Центре ветеринарной иммунобиологии и биотехнологии НГАУ продемонстрировали новые разработки.

В 2024 году проект новосибирского вуза получит грант на 427 млн рублей

11 марта 2024, 10:00
Фото: Правительство Новосибирской области
В Центре ветеринарной иммунобиологии и биотехнологии НГАУ продемонстрировали новые разработки.

В НГАУ займутся созданием передовых препаратов для лечения животных и растений

В Новосибирской области в рамках нацпроектов развивают передовые инженерные школы на базе трех вузов.

В трех новосибирских вузах — НГТУ, СибГУТИ и НГАУ — реализуют проекты Передовых инженерных школ (ПИШ) в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Проект ПИШ НГУ в 2024 году получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей.

В настоящий момент готовят к запуску новый проект Передовой инженерной школы Новосибирского государственного аграрного университета — ПИШ технологий агробезопасности Союзного государства России и Республики Беларусь. Об этом 11 марта сообщила заместитель губернатора Ирина Мануйлова во время посещения вуза. Главная цель проекта — предотвратить возникновение новых очагов трансграничных инфекций и обеспечить технологическую независимость в ветеринарной сфере.

ПИШ призван выполнять две важные функции. Во-первых, школа станет платформой для создания диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарии, биопрепаратов для растениеводства, пробиотиков и метабиотиков для животноводства. Это поможет бороться с угрозами трансграничных инфекций.

Во-вторых, ПИШ будет активно участвовать в подготовке новых специалистов-вирусологов в животноводстве и растениеводстве. Будет создано молодежное конструкторское бюро ветеринарных биотехнологий и биоинженерный фаблаб, где молодые люди смогут развивать свои навыки и творческое мышление.

Губернатор Травников: сфера региональной медицины проделала огромную работу
Узнать подробнее

ПИШ призван выполнять две важные функции. Во-первых, школа станет платформой для создания диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарии, биопрепаратов для растениеводства, пробиотиков и метабиотиков для животноводства. Это поможет бороться с угрозами трансграничных инфекций.

Во-вторых, ПИШ будет активно участвовать в подготовке новых специалистов-вирусологов в животноводстве и растениеводстве. Будет создано молодежное конструкторское бюро ветеринарных биотехнологий и биоинженерный фаблаб, где молодые люди смогут развивать свои навыки и творческое мышление.

В региональном правительстве ожидают, что технологии, разработанные в центре НГАУ, позволят увеличить показатели продуктивности животных на 20%, снизить их заболеваемость инфекциями на 30%, будет преодолена резистентность к антибиотикам у ряда бактерий.

Справка

Национальные проекты реализуют в соответствии с указами президента РФ до 2030 года.

Сейчас на базе российских вузов работают 50 Передовых инженерных школ (ПИШ): 30 открыли в 2022 году, еще 20 — в 2023 году. В дальнейшем проект будет расширен до 100 школ.

«Президент предложил расширить программу еще на 50 ПИШ, чтобы было создано 100 центров по всей стране. Новосибирская область готова к расширению проекта», — сказала Ирина Мануйлова.

Вузы нацелят на создание конкурентных продуктов. Замгубернатора уверена, что в регионе для этого есть все условия. Новосибирские специалисты могут успешно работать в области биотехнологий, беспилотных и пилотируемых авиасистем, мультисервисных сетей и космических технологий.

Фото: Правительство Новосибирской области
Читайте также:
Обеспечить комфортные условия для голосования на выборах поручил губернатор ТравниковДепутаты Заксобрания приняли отчет губернатора Травникова о работе в 2023 годуГубернатор Травников вручил многодетным женщинам знаки «За материнскую доблесть»
#Технологии#Образование#Новосибирск#Беларусь#НГАУ#Алёна Рогонова#Нацпроекты
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48