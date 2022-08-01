«Сейчас по миру разгуливает заразный подвид омикрона «Кентавр», который сулит рост заболевших уже в августе. Через полгода возможно новое заражение, но какова будет его тяжесть – неизвестно. ВОЗ предлагает вернутся к масочному режиму и советует не забывать про ревакцинацию. Тем временем австралийские ученые заявляют, что вакцинация от ковида может стать для нас постоянной, как сейчас вакцинация от гриппа», - пояснила главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Овсянникова.