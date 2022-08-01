Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в Новосибирской области

Кроме того, фиксируется рост желающих привиться. Так, первым компонентом вакцинировались 15 тысяч человек – больше, чем на прошлой неделе. Второй компонент поставили более 6 тысяч человек, что больше на 2 тысячи человек, чем на прошлой неделе.