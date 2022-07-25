Заболеваемость коронавирусом выросла на 10 % в Новосибирской области

Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти – всего выявлено 8 875 случаев. Больше всего симптомов болезни встречается у взрослого и совокупного населения, а также у детей от 7 до 14 лет. Симптоматика ОРВИ составляет 94%, а внебольничная пневмония – 3,8%. ГРИПП не зарегистрирован.