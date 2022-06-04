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В Новосибирске от коронавируса скончалась 50-летняя женщина

4 июня 11:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Региональный оперативный штаб 4 июня сообщил о смерти от последствий коронавирусной инфекции 50-летней женщины. Зарегистрировано 54 новых случая заражения

50-летняя женщина скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе после инфицирования скончался 5 671 пациент. Общее число заболевших составило 258 763 человека.

Сейчас в инфекционных отделениях больниц остаются 703 новосибирца, из них трое детей. В палатах реанимации лежат 89 пациентов, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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#Новости#Новосибирск#Медицина#Ковид#Общество
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