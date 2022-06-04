В Новосибирске от коронавируса скончалась 50-летняя женщина

50-летняя женщина скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе после инфицирования скончался 5 671 пациент. Общее число заболевших составило 258 763 человека.