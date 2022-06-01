Глава новосибирского "Вектора" зарабатывает в пять раз меньше главы центра Гамалеи

Что касается собственности, то и здесь Гинцбург обошел новосибирского коллегу: он владеет двумя земельными участками общей площадью около 2500 кв. м, квартирой площадью 137.8 кв.м. и жилым домом площадью 238 кв. м. У Рината Максютова недвижимости в собственности нет, он задекларировал только небольшую квартиру площадью 45.8 квадратных метра, которая находится у него в пользовании.