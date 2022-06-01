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Posted 1 июня 2022, 03:39

Published 1 июня 2022, 03:39

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Глава новосибирского "Вектора" зарабатывает в пять раз меньше главы центра Гамалеи

Глава новосибирского "Вектора" зарабатывает в пять раз меньше главы центра Гамалеи

1 июня 2022, 03:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В 2021 году директор центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов, где разработали вакцину "ЭпиВакКорона", заработал в пять раз меньше, чем коллега из центра имени академика Н.Ф. Гамалеи. Там запатентовали препарат от коронавируса "Спутник V"

Согласно декларации о доходах, заработок Рината Максютова, генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор", который расположен в пригороде Новосибирска, составил 19.5 млн рублей. Руководитель московского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени ,академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург в финансовом плане оказался в пять раз успешнее: его годовой доход составил 105.9 млн рублей.

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Что касается собственности, то и здесь Гинцбург обошел новосибирского коллегу: он владеет двумя земельными участками общей площадью около 2500 кв. м, квартирой площадью 137.8 кв.м. и жилым домом площадью 238 кв. м. У Рината Максютова недвижимости в собственности нет, он задекларировал только небольшую квартиру площадью 45.8 квадратных метра, которая находится у него в пользовании.

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В центре имени Гамалеи разработана самая массовая отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V". Ученые "Вектора" выпустили в гражданский оборот вакцину "ЭпиВакКорона". В феврале текущего года российский Минздрав не стал заказывать "ЭпиВакКорону", ссылаясь на то, что в регионах есть достаточный запас препарата.

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