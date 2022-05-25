Ректор Новосибирского медуниверситета Маринкин зарабатывает больше губернатора

Согласно данным налоговой декларации, в 2021 году доход ректора Новосибирского государственного медицинского университета Игоря Маринкина составил 6.898 млн рублей. Его жена заработала значительно меньше, всего 197,9 тысяч. В долевой собственности у супругов находится дом площадью 431 квадратных метра и 1 162 квадратных метра земли.