Глава новосибирского Роспотребнадзора за год заработал 2.7 млн рублей

Годовой заработок главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатов составил 2.709 млн рублей, следует из декларации, размещенной сайте головной организации. У главы территориального управления Роспотребнадзора в совместной собственности есть квартира площадью 90 квадратных метров, еще одна квартира площадью 65,6 квадратных метра находится у него в пользовании.