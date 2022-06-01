Глава новосибирского Роспотребнадзора за год заработал 2.7 млн рублей

Годовой заработок главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатов составил 2.709 млн рублей, следует из декларации, размещенной сайте головной организации. У главы территориального управления Роспотребнадзора в совместной собственности есть квартира площадью 90 квадратных метров, еще одна квартира площадью 65,6 квадратных метра находится у него в пользовании.
На Александра Щербатова записаны два легковых автомобиля, ВАЗ и Hyundai, конкретные марки машин в декларации о доходах не отражены.
Заместители главного санитарного врача региона зарабатывают меньше своего начальника. Наталья Ильиных задекларировала 2.182 млн рублей, Лада Самойлова отчиталась о доходе в 1.98 миллионов.