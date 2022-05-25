Самые богатые руководители НИИ Академгородка: изучаем декларации управленцев СО РАН

Владимир Андроханов, возглавляющий институт почвоведения и агрохимии заработал 1.873 млн рублей, но удивил обилием движимой и недвижимой собственности. Он владеет машинами Nissan X-Trail и УАЗ-469Б, в личной собственности имеет два земельных участка общей площадью более 20000 квадратных метров, два дома 70 и 205 квадратных метра и три небольшие квартиры. У супруги, которая за год заработала 209 337 тысячи рублей, в собственности нет ничего.