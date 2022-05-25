Кто самый богатый ректор: раскрыты доходы руководителей главных вузов Новосибирска

Лидером по заработкам за 2021 год среди руководителей вузов, которые находятся в подчинении Министерства науки и высшего образования РФ, стал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. Согласно налоговой декларации, за минувший год он заработал 11.26 млн рублей. Его жена - 428.038 рублей. При этом на жену записано много объектов недвижимости – два небольших земельных участка часть жилого дома площадью 41 квадратный метр, садовый домик 96 площадью 96 квадратных метра, 40-метровая квартира, еще одна квартира площадью 128 квадратных метра находится у нее в совместной собственности с мужем. Ректор НГУ передвигается на Toyota Lexus RX300, его супруга ездит на Hyundai Tucson.