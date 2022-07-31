«Для более полной картины для исследований нужно больше пациентов с «Кентавром». Сейчас можно только основываться на распространенной симптоматике. Если почувствовали боль в горле, то это с большой вероятность коронавирус, а не сезонная простуда. Это самый выраженный симптом на сегодня. При этом лихорадка и потеря обоняния ушли вниз списка. В число 20 наиболее частых симптомов входят кашель, заложенность носа, насморк, чихание, осиплость голоса. Менее распространенные: увеличение лимфоузлов, головные боли, усталость», - отметила главный врач многопрофильной клиники «1+1» Овсянникова.